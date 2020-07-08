По Святцам 9 июля День Ангела у Георгия, Давида, Дениса, Ивана, Павла, Тихона.

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У каких знаков зодиака мечты сбываются

Удивительная способность рожденных в этот день – стремиться одновременно и к материальному, и к духовному благосостоянию. В их головах рождается море идей, их бурная фантазия выдаёт на гора множество новых проектов, а самое главное, что всё это ими же и успешно реализуется! Они способны во всём усмотреть свою выгоду, при этом благородные и высоконравственные люди. Эти неуёмные натуры любят приключения и путешествия, потому что все непознанное и неизведанное манит их с раннего детства. Рожденные в этот день получили от Вселенной в дар возможность сделать наш мир лучше. Но если в них пробудится корыстолюбие, наказание не заставит себя долго ждать.

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Поздравляем именинников!

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