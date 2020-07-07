По Святцам 8 июля День Ангела у Василия, Давида, Дениса, Константина, Петра, Семена, Федора.

Победители по жизни, рожденные в этот день одарены свыше массой достоинств: непоколебимая сила воли, принципиальность, деятельность. Уникальные организаторские способности и неукротимая активность определяют место рожденного 8 июля на самой верхней ступени любой карьерной лестницы. Любые полученные знания они обязательно проверяют опытным путем. Умеют из нескольких решений выбрать самое правильное. Их никогда не пугает грандиозный размах проектов, за которые они берутся, они всё доводят до отличного результата. Поэтому по жизни они успешны, ведь за этим стоят трудолюбие, целеустремленность и вера в победу.

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