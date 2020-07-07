Луна в Водолее. День подарит ощущение радости и внутреннего подъема

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 8 июля?

Люди творческие и работники умственного труда 8 июля будут в своей лучшей форме – все будет благоприятствовать именно им. А еще этот день прекрасно подходит для самообразования. Все новые знания будут понятными и останутся с вами надолго. День подарит ощущение радости, внутреннего подъема, а на этой волне будут успешными любые дела. Кроме того, уже можно будет увидеть первые плоды того, чему посвятили много времени. День также очень удачен для заключения договоров и… брака, потому располагает к романтике – обязательно воспользуйтесь этим. Кто хорошо поработает 8 июля, сможет существенно разгрузить четверг и пятницу.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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