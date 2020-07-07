К вечеру 7 июля в Молдове зарегистрированы 235 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 3 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1647, из них первичных – 1040, а повторных 607.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 18141 человек.

Из 235 новых случаев на сегодняшний день 15 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 5, медсестры – 9, вспомогательный персонал – 1.

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