Депутат Штефан Гацкан отрицает заявление о его похищении. Информацию подтвердил для газеты „Ziarul de Gardă” пресс-секретарь инспектората полиции уезда Яссы Анка Александра Выжиак.

Согласно официальным данным 5 июля на электронный адрес румынской полиции поступило обращение о похищении Штефана Гацкана в уезде Яссы. Позже местная полиция начала расследование, в ходе которого сотрудники провели проверку и опросили Гацкана, однако он «заявил, что указанное в обращении не соответствует действительности и он не знает лицо, которое направило обращение». Уточним, что Штефан Гацкан отказался от мандата депутата 1 июля, покинув территорию Молдовы.

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