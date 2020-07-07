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Газета "Кишиневские новости"

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Штефан Гацкана обнаружили в Яссах. Он НЕ был похищен

07 июля
18:21 2020
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Депутат Штефан Гацкан отрицает заявление о его похищении. Информацию подтвердил для газеты „Ziarul de Gardă” пресс-секретарь инспектората полиции уезда Яссы Анка Александра Выжиак.

Согласно официальным данным 5 июля на электронный адрес румынской полиции поступило обращение о похищении Штефана Гацкана в уезде Яссы. Позже местная полиция начала расследование, в ходе которого сотрудники провели проверку и опросили Гацкана, однако он «заявил, что указанное в обращении не соответствует действительности и он не знает лицо, которое направило обращение». Уточним, что Штефан Гацкан отказался от мандата депутата 1 июля, покинув территорию Молдовы.

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