В американском штате Флорида подтверждено заражение человека амебой-паразитом, поедающей ткани мозга, сообщает Би-Би-Си.

Заболевание, вызываемое амебой неглерия Фоулера, большая редкость. В штате с 1962 года отмечено 37 случаев. Однако с потеплением климата возможность подцепить заразу возрастает. Биологи отмечают, что амеба наиболее комфортно себя чувствует в водоемах при температуре 35 градусов. Заражение происходит только через носовые пути, в которые попадает вода. В последние годы большинство таких заболеваний имели летальный исход.

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