Луна в Водолее. Нужно суметь удержать баланс во всем

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

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Что же готовит нам царица ночи 7 июля?

День благоприятен для людей умственного труда, кто занят в сфере IT, для рационализаторов и изобретателей. В команде, занимающейся одним проектом, будет царить полное единодушие. Взаимодействие с коллегами, как и любое общение по интересам будет благоприятным и результативным. Хоть Луна и убывающая, но от полнолуния ушли недалеко, потому вы ещё полны сил и точно знаете, что вам нужно делать. Из-за этого в вас проснется желание поучить жизни кого-нибудь и на работе и дома. Откажитесь от этой идеи – она не понравится ни коллегам, ни домашним, а это чревато конфликтами и обидами. Но 7 июля нужно суметь удержать баланс во всем, попытаться поймать состояние гармонии. Если получится – будет вам счастье!

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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