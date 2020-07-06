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Газета "Кишиневские новости"

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Неудачник пытался выехать из Приднестровья, протаранив шлагбаум

06 июля
20:36 2020
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На границе Приднестровья с Украиной, на КПП “Первомайск”, задержан мужчина, который пытался прорваться на территорию соседнего государства, сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности.

Чтобы покинуть регион, необходимо получить специальное разрешение Оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Такового у гражданина не было, и он сказал пограничникам, что не намерен ни с кем согласовывать то, куда, когда и как он должен ехать. Мужчину развернули. Он отъехал на личном автомобиле метров на пятьдесят, а потом, сдав задом, протаранил пограничный шлагбаум и попытался прорваться на территорию Украины, однако был задержан и передан правоохранительным органам.

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