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Газета "Кишиневские новости"

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Российские подлодки как угроза НАТО

06 июля
20:21 2020
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Подводные лодки Военно-морского флота России показывают высокие технические характеристики, а экипажи мастерство, пишет “Военное обозрение” со ссылкой на Wall Street Journal.

Субмарины потенциального противника чувствуют себя в Северной Атлантике, как дома, пишет издание. В последние годы Москва вложила немалые средства в модернизацию подводного флота. Подлодки в состоянии погружаться на большую глубину и появляться неожиданно в любой точке мирового океана. Руководство НАТО встревожено тем, что в случае конфликта в Европе будет затруднительно перебросить через Атлантику войска и технику. Этому может помешать российский флот.

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