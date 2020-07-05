В то время, как в некоторых странах снимают карантин, музыка все еще остается лучшим способом почувствовать себя не одиноким. Rolling Stone в очередной раз обновили список самых ярких музыкальных альбомов за 2020 год.

Волшебные аранжировки и магнетический голос американской певицы Холзи вновь покоряют поклонников! Альбом «Manic» – автобиографический портрет молодой амбициозной артистки, готовой поделиться своей любовью с этим миром. Не ограничивающая себя одними жанровыми рамками Холзи умело совмещает в альбоме хип-хоп и рок, кантри и дуэт с известной корейской группой BTS.

Больший зазор между лирическим героем и собой дает певица и актриса Селена Гомез. Ее третий сольный альбом «Rare» погружает в атмосферу летних ночей. Под электронные биты Гомез учит своих юных слушателей бороться с хандрой, любить себя и «перетанцовывать» любые проблемы.

Из музыки «о народе и для народа» как никогда свежо звучит первый за последние 8 лет альбом легенды американского рока Боба Дилана «Rough and Rowdy Ways». Как и в далекие 60-е певец пытается разглядеть «что-то» в загадочном американском духе, погружаясь на дно современного хаоса под классическую гитару.

А танцпол вновь покоряет Леди Гага со своим последним альбомом Chromatica. Дива возвращается к раннему творчеству в жанре поп, умело переплетая его с диско и хаусом. В альбоме можно найти дуэты с такими популярными исполнителями, как Ариана Гранде, корейская группа Blackpink и сам сэр Элтон Джон.

Читайте также: Игорь Додон: Дружба и сотрудничество, основанные на общих идеалах

Что скрыто за бойкотом заседаний парламента партией РAS Майи Санду