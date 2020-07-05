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Газета "Кишиневские новости"

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Известный музыкант Шнур стал начальником у тележурналистов

Известный музыкант Шнур стал начальником у тележурналистов
05 июля
14:36 2020
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Солист группы Ленинград, музыкант и автор песен с нецензурной лексикой Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI. О назначении на новую должность он рассказал в часовом интервью русской службе BBC.

Предложивший Шнуру должность владелец RTVI Микаель Исраелян надеется, что с приходом такой фигуры в руководство, телеканал заиграет новыми красками. Сам артист о конкретных планах не распространяется, но заявляет о важности расширения контента.

Шнуров также высказался о политической повестке канала, заявив, что не видит себя солдатом пропагандистской армии. Что, впрочем, странно, если знать, как к этому относятся на RTVI. Напомним, что в феврале музыкант решил поучаствовать в политике, вступив в партию Роста.

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