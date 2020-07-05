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Газета "Кишиневские новости"

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В Праге «накрыли» Карлов мост, чтобы отметить окончание карантина

В Праге «накрыли» Карлов мост, чтобы отметить окончание карантина
05 июля
14:06 2020
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В среду столица Чехии с размахом отпраздновала окончание самоизоляции, передают Euronews. Знаменитый Карлов мост превратился в 500 метровый стол, куда каждый мог принести домашней еды и насладиться праздником.

Впервые с момента введения общенационального карантина, 16-го марта, у чехов появилась возможность собираться компаниями более 300 человек. Через весь Карлов мост, длинной в 516 метров, выстроили столы и скамьи, чтобы каждый желающий мог поучаствовать в общем веселье. Объединяющий нацию «пикник» продолжился музыкальным концертом, а завершился дискотекой.

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