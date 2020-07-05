В интернетсети появился авторский комментарий Богдана Цырди, депутата парламента РМ, дающего объяснения причин возникшего парламентского кризиса в Молдове.

«2 июля Ион Кику должен был прийти в парламент с очень важными проектами: предоставление помощи в размере 700 леев пенсионерам (660 тысяч человек); повышение зарплат медикам (на 30% с 1 сентября, с января – еще на столько же); выделение еще 100 млн леев фермерам; создание промышленных парков – 50 млн леев; жильё для военных – 20 млн леев; закон об ответственности судей, по вине которых Молдова проиграла дела в ЕСПЧ. Но утром некоторые Телеграм-каналы вбросили информацию о возможном появлении генпрокурора в парламенте. Писали, что Стояногло может прийти за Канду и Чеботарем, лидерами партии “ПРОдам Молдову”. Узнав об этом, фракции Санду-Канду-Шора решили бойкотировать заседание! Понимаете, о чем речь? Они спасли бандитов!» – делает вывод Цырдя.

Но далее депутат ПСРМ предлагает: «Следите дальше. Всё очень интересно. 3 июля премьер заявил, что снова придет в парламент. В повестке заседания находился и проект о создании парламентской комиссии по расследованию рейдерских атак на банковскую систему 2010-2011 г. Тогда из ВЕМ, Victoriabank и других вывели около 100 млн евро. Виктор и Виорел Цопа обвинили Владимира Плахотнюка. Позже Вячеслав Платон заявил, что Андриан Канду – один из главных участников этой бандитской атаки! Кстати, благодаря украденным акциям Плахотнюк и Шор приватизировали ВЕМ (Санду голосовала за это 29 августа 2013 года, послав заместителя), потом украли миллиард! И что вы думаете? Платформа DA и PAS Санду, зная, что Плахотнюк и Канду участвовали в рейдерских атаках, отказались прийти на заседание парламента и создать комиссию! Почему?! Неужели, чтобы спасти Канду и Плахотнюка?! Ответ прост – да!»

Цырдя уверен, что все происходящее ныне в парламенте – это всего лишь маска, скрывающая истинные причины бойкота заседаний парламента лидером оппозиционной партии РAS Майи Санду. На самом деле, громко прокричав «держите вора», Санду, считает политолог, по сути помогает тем, кто украл миллиард.

«Они могут утверждать что угодно, но истина одна – они прикрывают бандитов и олигархов. А всё потому, что Санду была в правительстве с Канду, когда отдали аэропорт, приватизировали ВЕМ, украли миллиард, кафе «Гугуцэ», острова на Скулянке и т.д. Она обслуживала этих бандитов тогда, обслуживает их и сегодня. И каждый раз не просто так. Шор там что-то говорил про зарплаты в конвертах для Майи… Блогер Лукьянюк писал, что выплаты были умопомрачительными. Мы не видели этого, конечно. Но мы видели, как Санду голосовала за аэропорт и 5,4 млрд банкам Шора. И мы видим, как Санду отрабатывает сегодня! И так она будет делать всегда. А платить будут граждане», – ничуть не сомневаясь, пишет в заключение Цырдя.

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