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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Профессор из Кембриджа приготовил обед по древнейшему в мире рецепту

05 июля
13:51 2020
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Блюда оказались вполне съедобными

Какие только занятия не находили себе люди во время карантина по случаю эпидемии коронавируса! Профессор Кембриджского университета Билл Сазерленд, например, решил воплотить в жизнь кулинарные рецепты, записанные на глиняной табличке. Ее нашли в Вавилоне и датировали 1750 годом до нашей эры. Это считается самым древним рецептом в мире.

У профессора получился обед из четырех блюд. Все они оказались вполне съедобными. По ходу приготовления Сазерленд подробно снимал весь процесс и фото выкладывал в социальные сети. Там же он поделился и рецептами, адаптировав их к современным условиям.

Свой опыт профессор назвал серьезным направлением экспериментальной археологии, передает телеканал «Моя планета».  

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