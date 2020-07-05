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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Мэрия Лос-Анджелеса покажет городские закаты в интернете

05 июля
13:36 2020
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Еще одна мера борьбы с коронавирусом

Красивые закаты над морем всегда привлекали на пляж тысячи горожан, которые каждый вечер приходили полюбоваться этой картиной.

В условиях эпидемии коронавируса и необходимости соблюдения социальной дистанции власти Лос-Анджелеса приняли решение транслировать закаты в режиме онлайн, чтобы люди оставались дома и не нарушали самоизоляцию. Одно из турагенств будет показывать, какой вид на закат открывается из окна прибрежного отеля.     

Впрочем, чтобы полюбоваться картиной заходящего солнца, совсем не обязательно быть жителем Лос-Анджелеса. В социальных сетях или на канале YouTube трансляцию может увидеть любой желающий, где бы он не находился, сообщает «Travel + Leisure». 

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