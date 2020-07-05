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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В ЮАР туристов разместят в отеле-поезде

05 июля
13:26 2020
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Состав установлен на мосту через реку

Национальный парк Крюгера в ЮАР – место экзотическое. А чтобы добавить путешествию экзотики, туристам предложат пожить в поезде, переоборудованном в отель. Из вагонов открывается вид на реку Саби, которая славится биологическим разнообразием своих обитателей. Кроме поезда, н мосту также разместили несколько коттеджей класса «люкс». В планах владельцев отеля – организовать и бассейн, который также будет нависать над рекой.

Предполагалось, что новый оригинальный отель примет первых постояльцев с началом летнего сезона, но пандемия поломала все планы – работы по обустройству закончить не удалось. И все же авторы проекта рассчитывают завершить все к концу нынешнего года.

Железная дорога на этом участке эксплуатировалась с конца XIX века до 1973 года. Сейчас ей решили дать вторую жизнь в новом качестве, сообщает «Lonely Planet».

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