На сегодняшний день в стране 10718 человек прошли лечение и 582 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2528 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 656, медсестры – 1143, фельдшеры, фармацевты и вспомогательный персонал – 729. Состояние здоровья 422 инфицированных – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1129 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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