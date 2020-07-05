Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 5 июля 10718 человек излечились
05 июля
13:06 2020
На сегодняшний день в стране 10718 человек прошли лечение и 582 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2528 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 656, медсестры – 1143, фельдшеры, фармацевты и вспомогательный персонал – 729. Состояние здоровья 422 инфицированных – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1129 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
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