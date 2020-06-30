Луна в Скорпионе. Путь к победе в этот день будет легче и короче

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 1 июля?

Благоприятная энергия этого дня дарит организму активность и хорошее самочувствие. Путь к победе в этот день будет легче и короче, так как Госпожа Удача будет идти рядом. Успех вас ждет во всем, за что бы вы ни взялись. Решая проблемы в этот день, прислушайтесь к интуиции – она обязательно подскажет правильный путь. Дела торговые, финансовые будут двигаться на ура. А ещё в этот день у вас возрастет потребность в общении (и это помимо запланированных встреч). Самое время наладить отношения с соседями и коллегами по работе. Некоторых будет ждать приятный сюрприз – новое знакомство, которое со временем может перерасти в нечто большее.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: