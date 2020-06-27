К вечеру 27 июня в Молдове зарегистрированы 304 новых случая заражения коронавирусом, из которых 6 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2161, из них первичных – 1607, а повторных 554.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 16080 человек.

Из 304 новых случаев на сегодняшний день 25 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 7, медсестры – 16, сотрудники вспомогательного персонала – 2.

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