Оно оказалось двухуровневым

Удивительную находку сделали ученые на востоке Исландии. Они обнаружили руины двух домов, расположенных строго друг над другом, размеры их совпадали идеально.

Сначала обнаружили развалины верхнего дома, которые скрывали декоративные бусы и другие украшения, серебро, кусочки золота и монеты, которые оценили как самые древние из тех, что находили в Исландии. Предполагается, что это могло быть жилищем местного вождя. Находки отнесли к 874 году, когда, как считается, началось заселение Исландии.

Продолжение раскопок преподнесло сюрприз. Непосредственно под первой постройкой обнаружили еще одни развалины. Ученые определили, что это сооружение примерно на четверть века старше первого, то есть древнейшее на территории страны, сообщает «LiveScience».

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