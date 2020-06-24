Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 июня 495 смертей от инфекции
24 июня
22:36 2020
В течение прошедшего дня, 24 июня, к объявленным в утренней информации 2 умершим прибавились еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.
Это 55-летний мужчина из муниципия Бельцы, 67-летняя женщина из Яловенского района, 70-летняя женщина из Новоаненского района.
У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.
На вечер 24 июня 8400 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 495 человек умерли от инфекции.