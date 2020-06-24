В течение прошедшего дня, 24 июня, к объявленным в утренней информации 2 умершим прибавились еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 55-летний мужчина из муниципия Бельцы, 67-летняя женщина из Яловенского района, 70-летняя женщина из Новоаненского района.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 24 июня 8400 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 495 человек умерли от инфекции.