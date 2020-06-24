Как выяснилось, бывшее руководство минздрава неоправданно допустило увеличение стоимости медицинских услуг, предоставляемых населению

Премьер Ион Кику во время заседания кабмина поинтересовался, как стало возможным увеличение тарифов за последние несколько лет.

«Почему были применены такие тарифы, если стоимость показывает, что можно снизить вдвое? Выходит, что мы оплачиваем две цены за услуги, которые фактически стоят в два раза меньше», – отметил Кику.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что часть тарифов была завышена неоправданно, что привело к увеличению доходов поставщиков услуг.

«В отношении сеанса гемодиализа действительно речь идет о частном поставщике услуги. Цены подняли специально, и как результат прибыль у поставщика была внушительной. Поэтому в 2020 году мы снижаем тариф», – пояснила Думбрэвяну. Целый перечень медицинских услуг подешевеет, а в отдельных случаях их стоимость снизится в два раза. Решение об этом сегодня принял кабинет министров.