25 июня 2020 года (12 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти преподобного Петра Афонского

История:

В народе 25 июня называют Днем Петра Солнцеворота (Капустника, Рыболова). Название пошло от имени старца Петра Афонского, жившего в 7 веке в Греции. Поначалу он, как и многие в те времена, решил стать воином и даже был произведен в военачальники, но, оказавшись в плену, Петр много размышлял о бытие, молился, соблюдал пост и с сожалением вспоминал о том, что в молодости хотел уйти в монахи, но так и не сделал этого. Однажды во сне Петру явился Николай Чудотворец, сказавший, что скоро он будет освобожден из плена. Проснувшись, Петр с изумлением обнаружил, что цепи на его руках и ногах рассыпались, а кованные двери темницы распахнуты настежь. Оказавшись столь неожиданным образом на свободе, Петр отправился в Рим просить Папу Римского благословить его на монашество. Каково же было его удивление, когда Папа Римский лично совершил обряд пострига его в монашество и разрешил выбрать место для молитв. И вновь Петру во сне явилась на этот раз Богородица и указала на Афон. Именно туда и отправился Петр на следующий день, прожив в молитвах в полном одиночестве на святой горе долгие 53 года. После смерти мощи Святого Петра обрели чудодейственную силу, помогая многим избавиться от болезней и проклятий.

Чего нельзя делать 25 июня 2020 года

Большая часть запретов дня Петра Солнцеворота связана, разумеется, с небесным светилом. К примеру, считалось, что в этот день нельзя надевать темные вещи, т.к. можно обидеть Солнце, и оно в отместку пошлет на Землю проливные дожди, которые загубят урожай. Еще одно поверье заключалось в запрете приготовления 25 июня не рыбных блюд. При этом в старину были уверенны, что съеденная последняя ложка ухи непременно исполнит все желания. В эту ночь ни в коем случае нельзя ложиться спать раньше полуночи.

Поверья и приметы:

День Петра Солнцеворота считался очень удачным для рыбалки, а пойманная и приготовленная в этот день рыба обещала множество приятных сюрпризов. После 25 июня, считали в древние времена, Солнце поворачивает на зиму. А поскольку к светилу на Руси всегда было почтительное отношение, считая его оком Господа, в день Солнцеворота была традиция славить Солнце. Важнейшая часть крестьянской жизни в прежние времена была связана с покосом. Ясная, безоблачная погода предвещала удачный покос, а вот ненастный день обещал дождь и во время сенокоса, что сулило большие проблемы.

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