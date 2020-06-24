Луна во Льве. Действуйте напористо, и у вас все получится!

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 25 июня?

День постановки целей и их осуществления. Совершенствуйтесь во всем, что в вашей жизни имеет значение. А еще в этот день вы сможете объективно оценить свои возможности, а также свои деловые качества. Поставленные сегодня задачи можно решить только смелыми решительными шагами. Действуйте напористо, и у вас все получится! Главное – не отступайте от принципов, которые для вас имеют значение. Вы на подъёме, а это укрепляет веру в свои силы. Повышайте самооценку в такие дни, когда все получается. Когда вы уверены в себе, растет ваш авторитет. В эти дни вы энергичны и активны, у вас прекрасное самочувствие и отличное настроение.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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