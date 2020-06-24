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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 25 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 25 июня
24 июня
18:06 2020
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По Святцам 25 июня День Ангела у Андрея, Анны, Арсения, Ивана, Марии, Петра, Степана, Тимофея, Юлиана.

Волевые и целеустремленные, они точно знают, чего хотят от жизни. Способны очень высоко взлететь, благодаря своей любознательности и прекрасно развитой интуицией. Они обладают редким даром – тонко чувствовать все, что способствует их успешности и благополучию. Они точно знают, где и когда нужно быть, чтобы не пропустить возможность, которую дарит Судьба. Родившимся в этот день очень важно найти гармонию во всем, что их окружает и обрести душевный баланс. Врожденная любознательность, развитая интуиция и потребность самообразовываться часто направляют их на путь изучения сверхъестественного.

Поздравляем именинников!

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