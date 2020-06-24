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Газета "Кишиневские новости"

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Кику потребовал обеспечить больницы тестами для проверки на COVID-19

24 июня
16:41 2020
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Глава кабмина Ион Кику дал указания минздраву продолжить принимать меры по снабжению лечебных учреждений необходимыми медикаментами и оборудованием для обнаружения и лечения COVID-19.

Премьер заявил, что пока неизвестно, сколько продлится эпидемиологическая ситуация, поэтому больницы страны должны быть обеспечены всем необходимым.

«Обеспечение больниц защитными средствами, приобретение медикаментов, оборудования, тестов необходимо, так как неясно, как будет развиваться эта эпидемия», – сказал Кику.

Премьер подчеркнул необходимость соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных Чрезвычайно национальной комиссией в области здравоохранения.

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