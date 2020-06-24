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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 24 июня 8400 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 24 июня 8400 человек излечились
24 июня
13:26 2020
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На сегодняшний день в стране 8400 человек прошли лечение и 492 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2239 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 568, медсестры – 888, фармацевты – 26, дворники – 116, вспомогательный персонал – 641 человек. Состояние здоровья 416 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1167 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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