24 июня 2020 года (11 июня по старому стилю) христиане празднуют День поминовения апостола от семидесяти Варнавы (Иосифа).

История:

При рождении Варнава был наречен Иосифом. Он жил на Кипре в 1 веке. Родители воспитали в нем любовь и почитание к Господу, которые он сохранил на всю свою жизнь. В 18 лет его отправили в Иерусалим учиться слову Божьему. Когда же Иосиф лицезрел Иисуса, то навсегда стал последователем Мессии. За верность Иосиф был принят в ученики, а позже получил статус одного из семидесяти апостолов и получил новое имя Варнава, что означало «сын утешения». Имя это ему дали апостолы за его бескорыстие и множество пожертвований бедным и готовность помогать нуждающимся. Спустя годы Варнава вернулся в родные места на Кипре, где продолжил прославлять Господа. Но не всем это было по нраву. Иудеи однажды подкараулили Варнаву и забили его каменьями. Братья по вере похоронили Святого Варнаву со всеми почестями по христианским обычаям, а затем в городе был построен монастырь его имени.

Чего нельзя делать 24 июня 2020 года

На Руси 24 июня считался днем разгула нечистой силы. Предыдущий день призраков давал простор темным силам, которые и 24 июня могли немало бед принести тем, кто не проявлял должную осторожность и не считался с запретами этого дня. Так, например, на день Варнавы нельзя было заниматься сбором лекарственных трав – традиционным повальным увлечением большинства населения древней Руси. Считалось, что нечистые силы могут напитать растения смертельным ядом. По этой же причине нельзя было приносить в дом никакие растения, даже цветы. Запрещено было в этот день гадать.

Поверья и приметы:

По преданиям в день Варнавы нечисть со всей округи распределяла между собой роли и среду обитания. Бесовские силы решали, кому предстоит пугать детей, кому насылать болезни, а кому губить урожай. В полдень наступал час, когда в сборищах нечистой силы решались главные вопросы, поэтому в такое время люди старались из дома не выходить.

Была еще примета предстоящего дождя – это не яркое, а как бы в тумане утреннее солнце.

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