По Святцам 24 июня День Ангела у Варнавы, Ефрема, Марии.

Светлые и добрые, необыкновенно притягательные, рожденные в этот день вызывают любовь и восхищение всех окружающих. Обладатели традиционных ценностей живут по совести, делятся позитивной энергией. Именинники этого дня – натуры волевые с обостренным чувством справедливости. Всегда будут отстаивать свою позицию. Семья всегда будет на первом месте у рожденных 24 июня, так как для них очень важна гармония и атмосфера комфорта в собственном доме. Очень любвеобильные, именинники этого дня умеют прощать обиды и не держат зла на обидчиков. Обаятельные и очень искренние, они умеют убеждать и окружать себя поклонниками.

Поздравляем именинников!

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