Луна во Льве. Реализуя задуманное, взвешивайте каждый шаг.

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 24 июня?

День очень противоречивый. В нем будет место и позитиву и негативу одновременно. Такая двойственность должна сделать вас осторожным при принятии серьезных решений. Торопливости 24 июня нет места. День, когда вы должны провести анализ своих возможностей, критически оценить собственные силы. Это нужно для того, чтобы не попасть под влияние Льва, которому свойственно бросаться в авантюры, не оценив своих возможностей. Вы активны и полны энергии, и вам кажется, что можете все. Но, реализуя задуманное, взвешивайте каждый шаг. Звезды вам обязательно помогут. Самое время разобраться с делами и запутанными отношениями.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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