В случае попытки захвата страны олигархами президент обратится за народной поддержкой. Об этом Игорь Додон сообщил в своем послании, посвященном по случаю 30-ой годовщины с момента принятия Декларации о суверенитете Молдовы. Глава государства уточнил, что в течение своего мандата руководствовался четырьмя принципами: балансом, характером, ответственностью и ценностями граждан.

«При олигархическом режиме, очень жестком и хитром, очень мстительном, я понял, что мы не сможем избавиться от него, если не продемонстрируем твердость духа и последовательность со стороны как политиков, так и граждан. А в июне 2019 года потребность в Характере ощущалась как никогда остро, потому что тогда возник реальный шанс избавить страну от Плахотнюка. И сегодня я горжусь тем, что в тот критический час выполнил свой долг, зная, как справиться со всеми рисками и угрозами, в том числе в адрес моей семьи, нанеся смертельный удар по олигархам», – отметил президент.

Игорь Додон уточнил, что в характере Молдова будет нуждаться и в будущем, потому что олигархическая опасность сохраняется и сегодня, а «коррумпирование депутатов осуществляется на наших глазах, и некоторые партии в парламенте могут в любой момент создать конъюнктурную коалицию со ставленниками олигархов, желающих вернуться или как минимум отомстить».

Игорь Додон предупредил, что он не ослабит свою бдительность, а в случае попыток нового захвата страны олигархами, призовет к массовой поддержке людей.

«Позову народ выйти на улицы и продемонстрирую ту же твердость и волю, что и в июне 2019 года», – пообещал президент. Глава государства подчеркнул, что в нынешнем году достигнуты видимые результаты по делу о краже миллиарда.

«Я убежден, что, как только мы успешно завершим дело о «краже миллиарда», мы наконец-то сможем избавиться от оскорбительного ярлыка «захваченное государство», – считает президент. «Говоря о характере, я добавлю, что территориальное воссоединение страны также требует твердости, настойчивости и усилий в диалоге с руководителями Приднестровья и со стратегическими партнерами, участвующими в окончательном решении приднестровской проблемы. Уверен, что и в этом направлении Молдова может продвинуться вперед в ближайшие годы с удивительными позитивными изменениями», – пояснил Игорь Додон.