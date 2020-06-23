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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Я верю, что за нами придут лучшие, чем мы, поколения

23 июня
20:21 2020
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Президент Молдовы назвал обретенную государственность еще одной важнейшей ценностью нашего народа

«В 1990 году молдавский народ исполнил свое вековое желание: жить в суверенном государстве и свободно говорить на родном языке. В современном мире не каждая нация имеет возможность иметь свою государственность. Мы гордимся своей историей и культурой. Мы живем на молдавской земле, мы принадлежим одному народу, независимо от языка и этнической принадлежности. Мы всё еще учимся строить свою жизнь и управлять своим государством. Я твердо верю, что за нами придут лучшие, чем мы, поколения, которые, сохраняя свою идентичность, язык и веру, укрепят Республику Молдова», – подытожил Игорь Додон.

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