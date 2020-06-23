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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Режим Плахотнюка – болезненный период в истории страны

23 июня
20:16 2020
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Начиная с 1992 года наше государство не сталкивалось с такими болезненными вызовами как пережитое во время олигархического режима. Такое мнение высказал президент Молдовы в своем послании по случаю 30-ой годовщины с момента принятия Декларации о суверенитете Молдовы.

«2016-2020 годы представляли собой сложный период в истории страны, и мы все понимаем причины трудностей, с которыми столкнулась Республика Молдова. После конфликта и страданий на Днестре в 1992 году наше государство не сталкивалось с такими болезненными проблемами, какие выпали на нашу долю при олигархическом режиме, созданном параллельно краже миллиарда на фоне запугивания и давления на предпринимателей, госслужащих и обычных людей, что породило коррупцию на высоком уровне, злоупотребление властью, политический контроль над судебной системой, обнищание населения, разрушение системы образования и медицины и серьезно подорвало отношения с внешними партнерами», – отметил президент страны.

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