Начиная с 1992 года наше государство не сталкивалось с такими болезненными вызовами как пережитое во время олигархического режима. Такое мнение высказал президент Молдовы в своем послании по случаю 30-ой годовщины с момента принятия Декларации о суверенитете Молдовы.

«2016-2020 годы представляли собой сложный период в истории страны, и мы все понимаем причины трудностей, с которыми столкнулась Республика Молдова. После конфликта и страданий на Днестре в 1992 году наше государство не сталкивалось с такими болезненными проблемами, какие выпали на нашу долю при олигархическом режиме, созданном параллельно краже миллиарда на фоне запугивания и давления на предпринимателей, госслужащих и обычных людей, что породило коррупцию на высоком уровне, злоупотребление властью, политический контроль над судебной системой, обнищание населения, разрушение системы образования и медицины и серьезно подорвало отношения с внешними партнерами», – отметил президент страны.