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Газета "Кишиневские новости"

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Грузинские военные получит 500 автомобилей MAN, IVECO и FORD

23 июня
15:56 2020
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Грузия в ближайшее время получит 500 единиц машин и специальной техники, соответствующих стандартам НАТО, сообщает Военное обозрение.

Предполагается, что в Тбилиси отправят продукцию немецкой MAN, итальянской IVECO и американской FORD. Глава военного ведомства Ираклий Гарибашвили заявил: «Грузия сдает в прошлое спецтехнику производства СССР и стран, не входящих в НАТО. Она была некомфортной, неэффективной и ненадежной. Наши военные заслуживают всего самого лучшего».

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