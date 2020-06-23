Грузия в ближайшее время получит 500 единиц машин и специальной техники, соответствующих стандартам НАТО, сообщает Военное обозрение.

Предполагается, что в Тбилиси отправят продукцию немецкой MAN, итальянской IVECO и американской FORD. Глава военного ведомства Ираклий Гарибашвили заявил: «Грузия сдает в прошлое спецтехнику производства СССР и стран, не входящих в НАТО. Она была некомфортной, неэффективной и ненадежной. Наши военные заслуживают всего самого лучшего».