Агентство публичных услуг зарегистрировало партию Pro Moldova, которую возглавляет Андриан Канду, о чем он сам и сообщил на пресс-конференции по этому случаю.

Костяк политформирования – депутаты парламента, покинувшие ряды Демпартии. Неофициально журналисты называют новообразование Партией предателей. Первоначально шесть народных избранников создали группу Pro Moldova. Ныне их уже четырнадцать. Каждого из них подозревают в нечистоплотности, а лидер ДПМ даже заявил, что написал заявление в генпрокуратуру с указанием фамилий, причастных к подкупу депутатов. Однако лидер этой парламентской группировки Канду, не краснея, заявил на пресс-конференции: «Сегодня страна управляется в интересах одного человека, парламент и правительство используются в качестве инструментов политической борьбы, а Молдова оказалась в изоляции. В этой связи Pro Moldova постарается объединить свободных граждан РМ, которые хотят полной перезагрузки страны и формирования новой республики». Ну как будет проходить процесс «объединения свободных граждан» мы наблюдали долгие годы эпохи правления Плахотнюка. Вряд ли найдутся больше пары сотни тех, кто захочет вернуть такое прошлое.