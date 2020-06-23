Грузинский тележурналист Георгий Габуния, в рамках программы Пост Фактум, вновь привлек к себе внимание обращением к президенту России, в которой использовал нецензурную лексику, сообщает ИноСМИ.

Несколько раз журналист повторял, что не боится смерти. По слухам, пока неподтвержденным, Рамзан Кадыров якобы даже направил своего человека в Грузию, чтобы тот ликвидировал Габунию. Впервые скандальный тбилисский телеоракул стал известен 7 июля 2019 года, когда в прямом эфире, характеризуя президента России, не стеснялся в выражениях. Тогда же он называл «преданным песиком президента России Рамзана Кадырова». В Тбилиси теперь с некоторой опаской ждут реакции главы Чеченской Республики.