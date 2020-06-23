В обозримом будущем власти Украины не намерены возобновлять железнодорожное сообщение с Россией, передает “Укринформ”.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар по этому случаю заявил: «Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией – а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, – пока на повестке не стоит. Это просто опасно: полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидемиологическую ситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры (заболевших, ред.) растут».