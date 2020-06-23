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Газета "Кишиневские новости"

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Красносельский против фальсификаций истории

23 июня
13:11 2020
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Пресс-служба Вадима Красносельского сообщает, что лидер Приднестровья принял участие в церемонии на Тираспольском мемориале славы по случаю 79-летия начала Великой Отечественной войны.

Глава региона в своей речи поднял тему, о которой давно говорят в Москве. «Во многих государствах пытаются переписать историю, придумать новые версии развития событий, обозначить виновных; не умолкают споры о том, кто внес основную лепту в разгром фашистской Германии, в дело освобождения Европы… Для меня, человека уважающего историю, все понятно. Я сходу могу назвать порядка двух десятков успешных оборонительных и наступательных операций Советской Армии, которые значительно приблизили победу над фашизмом. При этом с трудом найдется хотя бы пара столь успешных операций союзников», – делился своими знаниями с присутствующими Красносельский.  

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