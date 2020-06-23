Международный институт прессы в специальном заявлении констатирует: на Украине периодически убивают журналистов, и преступления остаются безнаказанными, сообщает издание “Страна.ua”

В мае прошлого года жестоко был избит и умер, не приходя в сознание, черкасский журналист Вадим Комаров. Он расследовал случаи коррупции на областном уровне. «Украинские власти считают, что мотив убийства связан с его журналистской работой. Тем не менее, по сей день никто не был арестован или привлечен к ответственности за его убийство, и полицейское расследование не достигло прогресса в привлечении виновных», – говорится в заявлении Института. Всего за последние шесть лет на Украине убито одиннадцать журналистов.