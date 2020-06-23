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Газета "Кишиневские новости"

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В Одессе на пляж пустят только в защитной маске и перчатках

23 июня
13:11 2020
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В Одесской области создаются рейдовые группы, которые будут контролировать то, как на пляжах и базах отдыха соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также регулярным проверкам подвергнутся рынки, заведения общественного питания и транспорт. В Одесской городской администрации предупредили: полиция будет весьма жестко реагировать на всякое нарушение санитарных правил. Зная нравы местных правоохранительных органов, можно предположить, что штрафовать будут и за косой взгляд на соседа.

Наибольшее распространение коронавирус получил во Львовской и Закарпатской областях.

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