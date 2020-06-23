В связи с тем, что сегодня, 23 июня, исполняется 30 лет со дня принятия Декларации о суверенитете Республики Молдова, президент РМ обратился к гражданам с обращением, в котором назвал четыре основополагающих принципа, которые призваны устранить ущерб, нанесенный стране олигархией.

«Этот документ является обязательным условием существования молдавской государственности, а дни и годы суверенитета и независимости современного молдавского государства должны отсчитываться именно с 23 июня 1990 года.

Сегодня еще и исполняется ровно три с половиной года с тех пор, как я 23 декабря 2016 года принял присягу в качестве Президента Республики Молдова.

Исходя из опыта последних трудных лет, через которые прошла Молдова, я осознал, что стране нужен ряд новых подходов во внутренней и внешней политике, нужны очень твердые руководящие принципы, чтобы исправить ущерб, нанесенный олигархией, а чтобы сама олигархия в итоге была свергнута.

Я охарактеризовал эти четыре подхода или тезиса: Баланс, Характер, Ответственность и наши Ценности. Выразил также надежду на то, что мы с гражданами Республики Молдова мыслим одинаково, то есть я выбрал верный путь в политике, и теперь мы вместе смотрим в будущее с теми же надеждами и ожиданиями.

Да здравствует Республика Молдова!» – такими словами завершил свое послание к согражданам глава государства.