С 22 по 28 июня наступает сказочное время для Козерогов, Раков, Стрельцов, Рыб

Конец мая и первая половина июня была просто островом Невезения для этих четырех знаков зодиака. Это был период, когда представители этих знаков не видели свет в конце тоннеля. Когда все вокруг рушилось и ломалось. На работе, в семье, с друзьями и близкими полное непонимание. Но после 22 июня все будет по-другому. И это не свет в конце тоннеля, а просто тоннеля больше нет!

Представители этих знаков получат зеленый свет во всех направлениях. Вы можете сменить работу, творческие личности должны попробовать реализовать свои таланты в тех сферах, о которых обычно даже страшновато было думать. Творите – у вас все получится! Наступает просто сказочное время для Козерогов, Раков, Стрельцов, Рыб. Даже самые смелые идеи на неделе с 22 по 28 июня обязательно получат свое воплощение. Если вы поссорились с кем-то из дорогих вашему сердцу людей, эта неделя самое лучшее время для примирения. Известный астролог советует попробовать сделать то, чего никогда не делали – освойте езду на автомобиле, выучите иностранный язык, пойте, танцуйте, пишите стихи, откройте свой бизнес, наконец. А еще купите лотерейный билет – это будет неделя чудес, а значит все возможно!