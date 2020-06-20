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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 20 июня 464 смерти от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 20 июня 464 смерти от инфекции
20 июня
19:06 2020
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В течение прошедшего дня, 20 июня, зафиксированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.  

Это 51-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из района Единцы, 37-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 86-летний мужчина из Кишинева, 60-летняя женщина из Хынчештского района, 50-летняя женщина из АТО Гагаузия, 84-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Каларашского района, 54-летняя женщина из Кишинева, 51-летний мужчина из Фалештского района, 79-летняя женщина из Сорокского района, 67-летний мужчина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из Бендер, 58-летняя медсестра из Новоаненского района.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 20 июня 7745 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 464 человека умерли от инфекции.

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