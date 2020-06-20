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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 20 июня 7745 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на 20 июня 7745 человек излечились
20 июня
19:06 2020
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На сегодняшний день в стране 7745 человек прошли лечение и 464 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2112 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 539, медсестры – 834, фармацевты – 26, дворники – 111, вспомогательный персонал – 602 человека. Состояние здоровья 440 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1097 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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