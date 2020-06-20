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Газета "Кишиневские новости"

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Украинское чудо-оружие спрятали на базе

20 июня
13:51 2020
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Из минометов БАРС-8ММК, устанавливаемых на мобильные платформы, стрелять невозможно, а потому Вооруженные силы Украины отправили их на базу хранения, сообщает “Военное обозрение”.

Осенью 2019 года партия 120-миллиметровых минометов была поставлена в войска. Оказалось, что у них некондиционные стволы и в комплексе отсутствовали таблицы расчета для стрельбы по целям. Изначально предполагалось, что минометы, смонтированные на базе бронеавтомобиля Барс-8, смогут вести огонь на дальность до 7200 метров, со скорострельностью 12 выстрелов в минуту. На сегодня все чудо-оружие находится на базе хранения в городе Оржев.

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