В КОРИДОРЕ ЗАТМЕНИЙ

Мы уже писали о коридоре затмений, который начался 1 июня и продолжится до 7 июля. Рекомендуется заниматься только теми делами, в которых есть стопроцентная уверенность. Риску в этот период не должно быть места в вашей жизни. От скользких авантюрных проектов тоже нужно воздержаться, так как возникающие проблемы могут иметь долгоиграющие последствия. Хорошо бы провести этот период спокойно, без неприятных инцидентов и некрасивых ссор. Хотя отстаивать свое мнение достойно не возбраняется.

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА

Первое затмение – лунное – когда на небе сияла клубничная Луна, мы могли наблюдать 5 июня. 21 июня нас ждет солнечное затмение. Оно будет третьим из шести, которые произошли и еще произойдут в этом году. Затмение будет кольцевым, это означает, что диск Солнца, для наблюдателя, Луна в какой-то момент перекроет, но не полностью. Останется кольцо солнечного света по краю. Событие обещает быть зрелищным.

Солнечное затмение произойдет в день летнего солнцестояния, что существенно усилит энергетику этого события. И Солнце, и Луна находятся под влиянием созвездия Рака. С одной стороны, это приведет нас к размышлениям о месте семьи и друзей в нашей жизни. А с другой стороны, именно эта часть нашего бытия будет самой уязвимой. С родными и любимыми избегайте конфликтов – очень сильна их разрушительная сила не только в день затмения, но и после – влияние продлится до 28 июня.

Это будет день, который может перевернуть всю вашу жизнь. Энергетика 21 июня даст мощный толчок для свежих мыслей и новых идей. Попробуйте услышать себя, понять, чего ждете от жизни, к чему стремитесь. В этот день вы сможете запустить новую программу, которая будет подкреплена вашими стараниями последних нескольких лет. Думайте о хорошем – это придаст вам уверенности.

В период влияния солнечного затмения в вашу жизнь может вернуться прошлое, а точнее то, о чем вы очень старались забыть. Это могут быть нерешенные проблемы или неприятные воспоминания. Для того, чтобы начать новый этап в жизни, необходимо навести порядок в том прошлом, которое камнем тянет назад. Некоторые решения придется пересмотреть, ошибки исправить, отпустить старые обиды – преодолевая проблемы, мы становимся смелее. Научитесь брать ответственность на себя.

Астрологи предупреждают: хоть затмение будет не самым опасным, негативная сторона у него все же есть. Многие люди не будут зацикливаться на мелких неприятностях, которые будут сопровождать это астрологическое событие. Но вот негатив и ложь, которые будут просто витать в воздухе с 21 по 28 июня, не заметить будет трудно. Избегайте общения со странными незнакомцами. Непредсказуемость станет характерной чертой многих людей на эти несколько дней. Сторонитесь мест, где есть большое скопление людей. В таких местах тяжелая энергетика. Уделите внимание своему здоровью и помните, что в дни затмений повышена травмоопасность. Берегите себя!

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