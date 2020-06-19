На сегодняшний день в стране 7525 человек прошли лечение и 450 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2071 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 525, медсестры – 822, фармацевты – 26, фельдшеры – 112, вспомогательный персонал – 586 человек. Состояние здоровья 455 инфицированных – тяжелое (в том числе 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1032 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.