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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 19 июня 7525 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на 19 июня 7525 человек излечились
19 июня
19:06 2020
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На сегодняшний день в стране 7525 человек прошли лечение и 450 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2071 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 525, медсестры – 822, фармацевты – 26, фельдшеры – 112, вспомогательный персонал – 586 человек. Состояние здоровья 455 инфицированных – тяжелое (в том числе 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1032 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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