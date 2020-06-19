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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 июня 13556 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 июня 13556 зараженных
19 июня
19:01 2020
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К вечеру 19 июня в Молдове зарегистрированы 450 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 9 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2013, из них первичных – 1651, а повторных 362.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 13556 человек.

Из 450 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе: врачей -10, медсестер – 6, сотрудников вспомогательного персонала – 2.

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