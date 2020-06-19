Пятница, 19 июня 2020, 20:00

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на 19 июня 450 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 19 июня 450 смертей от инфекции
19 июня
19:01 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 19 июня, зафиксировано еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.  

Это 63-летний мужчина из района Фалешты, 65-летняя женщина из АТО Гагаузия, 71-летняя женщина из Яловенского района, 42-летняя женщина из Новоаненского района, 68-летний врач из Кишинева, 66 – летняя врач из Чадыр-Лунги.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 19 июня 7525 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 450 человек умерли от инфекции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,77%
EUR19,30+0,58%
GBP21,32+0,25%
UAH0,65+0,83%
RON3,99+0,58%
RUB0,25+1,42%

Курсы валют в MDL на 19.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд