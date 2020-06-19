В течение прошедшего дня, 19 июня, зафиксировано еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 63-летний мужчина из района Фалешты, 65-летняя женщина из АТО Гагаузия, 71-летняя женщина из Яловенского района, 42-летняя женщина из Новоаненского района, 68-летний врач из Кишинева, 66 – летняя врач из Чадыр-Лунги.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 19 июня 7525 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 450 человек умерли от инфекции.