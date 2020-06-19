Луна в Близнецах. Гоните плохие мысли и тяжелые воспоминания.

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 20 июня?

Убывающая Луна. Это один из неблагоприятных дней лунного месяца. Казалось бы, и физически организм утомлен, и эмоциональный фон не очень стабилен в последней фазе лунного месяца, но… Луна все еще в Близнецах, а это означает, что есть время для принятия быстрых решений. Используйте всплеск энергии для решения вопросов, не требующих длительной подготовки и серьезных расчетов. Не затрачивая много времени подберите необходимую информацию по интересующим вас проблемам. Период благоприятный для денежных операций. Выберите только те задачи, которые сможете мгновенно решить, все остальные отложите на начало нового лунного месяца. Гоните плохие мысли и тяжелые воспоминания. Избегайте конфликтов и ссор.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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